Путин оценил потенциал американских санкций

Ничего нового в новых антироссийских санкциях США нет. Американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, глава государства признал, что санкции носят довольно серьезный характер и могут иметь определенные последствия. Однако существенного влияния они не окажут, приводит слова российского лидера ТАСС.

Путин подчеркнул, что новые санкции, введенные Вашингтоном - недружественный акт, он не укрепляет российско-американские отношения. Что же касается рестрикций, введенных Евросоюзом, то запрет на поставку унитазов из России дорого обойдется Европе, пошутил президент.