Путин выступил с инициативой создать Музей географии

Владимир Путин предложил объявить 2027 годом географии. Об этом президент заявил на съезде Российского географического общества. На нём Сергей Шойгу был переизбран главой организации.

Президент также выступил с инициативой создать Музей географии. Глава государства указал на то, что компании, занимающиеся развитием, обучением искусственного интеллекта должны обратить внимание на фонды РГО.

По словам Владимир Путина, только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции, можно создать суверенные модели искусственного интеллекта. Вопрос о создании музея был поднят и на заседании попечительского совета РГО. Президент рассчитывает на помощь московских властей.