Правительство направит Курской области более 700 млн рублей на закупку медоборудования

Правительство направит Курской области более 700 миллионов рублей на приобретение современной медицинской техники, в частности, аппаратов УЗИ и КТ. Об этом сообщил на заседании кабмина Михаил Мишустин.

Новое оборудование поступит в региональные медицинские учреждения, что позволит расширить возможность оказания помощи жителям области, повысить ее доступность и качество. Обсуждали также развитие туристической инфраструктуры курортов Северного Кавказа.