Правительство направит Курской области более 700 млн рублей на закупку медоборудования

Правительство направит Курской области более 700 миллионов рублей на приобретение современной медицинской техники, в частности, аппаратов УЗИ и КТ. Об этом сообщил на заседании кабмина Михаил Мишустин.
Новое оборудование поступит в региональные медицинские учреждения, что позволит расширить возможность оказания помощи жителям области, повысить ее доступность и качество. Обсуждали также развитие туристической инфраструктуры курортов Северного Кавказа.
"В числе самых популярных мест - это, конечно, склоны Главного Кавказского хребта. Только в прошлом году его посетили более миллиона человек. Важно продолжить там расширение необходимой туристической инфраструктуры. Для этого утвердим для участников концессий основные условия, по которым будут строиться и использоваться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты. Приобретать специализированную технику. На эти цели предусмотрено в бюджете 4 миллиарда рублей на текущий год и свыше 8 миллиардов - на два следующих", - сообщил Мишустин.