Встреча с Трампом, санкции и Tomahawk: ключевые заявления Путина

Российский лидер, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отложить встречу на высшем уровне в Будапеште, новые санкции Вашингтона в отношении нефтяного сектора нашей страны и сказал, каким будет ответ России в случае ударов по ее территории американскими ракетами "Томагавк".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа отложена вынужденно, сообщает президент. Саммиты подобного рода требуют детальной подготовки как российской стороны, так и американской. Чтобы подойти к разговору легко и после не выйти без результата.

"Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны будут работать, над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. Некоторых из них он назвал, а я сказал, что мы после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны тоже объявим о том, кто будет работать с нашей стороны, с российской, но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь Рубио. На этом и порешили. Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением, президент США решил отменить – или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или – тем более – война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем", - отметил Путин.

Журналистов интересует, как Москва отнеслась к введению Соединёнными Штатами санкций против нашего нефтяного сектора. Сегодня в силу вступил и 19-й пакет антироссийских рестрикций ЕС. Владимир Путин подчёркивает: как бы ни старался Запад задавить Россию, ничего не выйдет.

"Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьёзный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определённые последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Известно, что в свою первую президентскую итерацию президент Трамп ввёл тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации. Они на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта – и чисто политический, и экономический. Что касается политического, о чем здесь идёт речь? Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов. То, что отменили приобретение наших унитазов, – это им дорого обойдётся, они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации", - сказал Путин.

Подобный недружественный акт, очевидно, не укрепляет российско-американские отношения. Более того, бумерангом бьёт по экономике самих Штатов.

"Наш вклад в мировой энергобаланс очень значительный, и сейчас этот баланс и в интересах потребителей, и в интересах производителей - он создан. Ломать этот баланс - неблагодарное дело, в том числе для тех, кто пытается это сделать", - отметил Путин.

Прокомментировал президент и поступающие из-за океана противоречивые сообщения относительно снятия ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия. Путин подчёркивает: реакция будет жёсткой.