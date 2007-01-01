От вида могилы актера Михаила Ульянова наворачиваются слезы: рядом лежат дочь и жена

Михаил Ульянов воплощал самые разные образы как на театральных подмостках, так и в кино. Артист отметился в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок", "Звезда эпохи", "Охота на изюбря". Россияне обожали его, а когда Михаила Александровича не стало, проводить его в последний путь пришли сотни людей.

Актер умер весной 2007 года. Незадолго до смерти у Ульянова диагностировали терминальную стадию рака, а чуть раньше болезнь Паркинсона. Тем не менее состояние 79-летнего артиста было стабильным, до последних дней он сохранял ясное сознание и старался больше двигаться.

Со дня смерти актера прошло уже 18 лет. Но его могилу на Новодевичьем кладбище все еще часто посещают поклонники. Даже спустя годы последнее пристанище артиста выглядит очень ухоженным. Очевидно, за могилой внимательно и заботливо присматривают. На погосте установлен монумент, который изображает великого актера в полный рост, и будто подчеркивает — это был человек-глыба, подаривший радость сразу нескольким поколениям зрителей.

Совсем незаметным кажется на фоне такого величественного памятника мемориал, возведенный вдове Михаила Ульянова, актрисе Алле Парфаньяк. Жена ушла вслед за народным артистом СССР, прожив без любимого всего два года. Вместо памятника из камня избраннице Ульянова установили воздушную и едва уловимую скульптуру — группа хрупких веточек, которые венчает полупрозрачный портрет Аллы Парфаньяк.

А два года назад, в сентябре 2023 года, не стало единственной дочери пары. Художник-график Елена Ульянова умерла в своей квартире от сердечного приступа. Ей было 63 года. Елена похоронена рядом с родителями.

"Без слез сложно смотреть. Получается, что вся семья вместе — родители и любимая дочь", — шептались у могилы артиста его поклонники, принесшие цветы.