Медведев указал рамки присутствия мигрантов на территории России

Работа над оптимизацией и систематизацией миграционного законодательства в России будет продолжена. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев в Max, необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Трудовой мигрант должен находиться на территории России строго в соответствии с трудовым договором. Работник обязан немедленно покидать страну, когда выполнил свою работу.

