Бордачев: Новые санкции США связаны не столько с Украиной, сколько с глобальной стратегией

Какие причины вынудили Дональда Трампа отказаться от встречи в Будапеште? Как скоро Вашингтон будет готов к конструктивным переговорам по Украине? И на что рассчитывают западные политики, вводя против России очередные санкции?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Американские ограничительные меры против крупных российский нефтяных компаний в меньшей мере связаны с украинским вопросом, в большей - со стратегией США в современном мире и в отношениях с Россией. Они применяют доступный для них силовой инструмент, чтобы ограничить наши возможности. Мы должны искать что-то, чтобы ограничить их возможности", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео.