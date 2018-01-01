Что известно о состоянии больного раком актера Романа Попова: агент сделал заявление

Летом актер Роман Попов обратился к поклонникам со страшными новостями — у него произошел рецидив рака. Из-за обострившейся болезни у актера начала отниматься левая сторона тела, он слепнет.

Жена Попова Юлия призналась, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.

Как сейчас обстоят дела с лечением Романа журналисты издания "Абзац" узнали у его агента Ильи Новикова. Представитель звезды "полицейского с Рублевки" порадовать хорошими новостями не смог.

"Он болеет и лечится. Ничего, к сожалению, больше сказать не могу. Ему никакая помощь извне не требуется. Если близкие посчитают нужным, они расскажут более подробно", — заявил агент.

Напомним, злокачественную опухоль головного мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.