Жителей московского региона предупредили о надвигающемся циклоне

Мощный скандинавский циклон надвигается на Москву и область. От него фронты с осадками уходят на Западную Европу. Атмосферный фронт плавно подходит к Москве, активно действовать в регионе начнет во второй половине 25 октября, сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По данным синоптика, в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, будет облачно и туманно. Прогнозируется небольшой дождь, он продлится до вторника, 28 октября. При этом погода будет теплой, сказал Цыганков в беседе с "Радио 1".

Метеоролог добавил: по его данным, предстоящая зима ожидается теплой. Похожими прогнозами поделилась ранее и ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она заявила, что ноябрь в Москве будет аномально теплым.