Лавров раскрыл ожидания Москвы от реформы ООН

Организация объединенных наций была основана 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях. Сегодня она уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что страны коллективного Запада в секретариате ООН "сильно перепредставлены". Глава МИД уточнил: Россия выступает за реформирование ООН, предполагающее повышение роли стран Глобального Юга и Востока в организации, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что представители Запада зачастую игнорируют принцип беспристрастности. Они пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, добавил Лавров. Российский министр подчеркнул: российская сторона выступает за исправление ситуации во имя раскрытия потенциала Объединенных Наций.