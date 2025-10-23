Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии: "Очень небольшие суммы"

Юрию Стоянову 68 лет, он мог бы выйти на пенсию и больше не работать. Но артист продолжает сниматься в кино. Звезда "Городка" признался, что прожить на выплату от государства не смог бы.

Более того, Стоянов каждый раз удивляется, когда ему зачисляют пенсию. "Каждый раз при получении пенсии я не понимаю, за что она приходит, потому что не чувствую себя человеком пенсионного возраста, много работаю", — поделился актер.

Выплаты, которые ежемесячно приходят Стоянову на карту, актер не откладывает. "Пенсионные деньги — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать", — рассказал он "Газете.ру".

По словам звезды "Городка", прожить только на выплаты от государства ему было бы трудно. И это при том, что Стоянов получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста.

Напомним, Юрий Стоянов — народный артист России. Зрители полюбили его после выхода на экраны юмористического шоу "Городок". Актер был трижды женат. С 2000 года он живет с Еленой Стояновой. Артист воспитал троих детей от разных браков — сыновей Николая, Алексея и дочь Екатерину.