Трамп буквально крушит Белый дом, чтобы построить бальный зал

Не злые русские и не злокозненные китайцы начали крушить оплот американской демократии. Экскаваторы разносят восточное крыло Белого дома по приказу Верховного главнокомандующего! "Как же так, отец родной?", - спросили журналисты. Ты что ж, весь Уайт Хаус с землей сравняешь? "Нет, ну кое-что оставили. Мы пришли к выводу после исследования с участием лучших архитекторов мира, что действительно снесем его, попытаемся использовать лишь небольшой участок", - ответил Трамп.

Президент считает, что домишко-то скромненький, в стиле "бедненько, но чистенько". Так что теперь восточное крыло засияет так, как себе представляет он, Трамп. На месте руин построят… бальный зал за 250 миллионов долларов. А уж его представления о том, что такое "дорого-богато", знакомы всем.

Поскольку под фундаментом восточного крыла расположен Центр управления чрезвычайными ситуациями, журналисты заподозрили, что Трамп просто хочет перестроить его и превратить в бомбоубежище класса "люкс". Хотя зачем? В Белом доме и так все есть. Журналистов две недели назад уже водили в секретный президентский бункер, расположенный под Скалистыми горами в Колорадо.

В общем, пресса сделала вывод: действительно строит бальный зал. К тому же сам президент называет проект реконструкции "музыкой для моих ушей". Что бы ни творилось в мире и в стране, они сольются в танце. Главное, чтобы весь мир танцевал вокруг них.

