Белый дом "не полностью" исключил встречу Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет увидеть действия, а не просто разговоры. Американский лидер не видит заинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине. Причину разочарования Трампа в России назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, со стороны Москвы Трамп не увидел достаточного интереса или действий в направлении мира. При этом Левитт подчеркнула, что встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным "не исключена полностью".

Дональд Трамп ранее отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Как заявил американский лидер, у него сложилось впечатление, что переговоры не достигнут нужной цели. При этом Трамп добавил, что встреча состоится в будущем.