Российские силы ПВО сбили 111 украинских БПЛА в ночь на 24 октября

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 24 октября, перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 34 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, 25 дронов – над Брянской областью, 11 аппаратов – над территорией Калужской области, 10 БПЛА – над Новгородской областью.

Кроме того, по семь дронов сбили над Белгородской областью и Крымом, пять — над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.

В подмосковном Красногорске жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дрон влетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пятеро, включая ребенка. Мэр Красногорска Дмитрий Волков сообщил, что в связи с ЧП развернут оперштаб, жильцов дома эвакуировали.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщали, что из соображений безопасности вводились временные ограничения в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги. К настоящему времени в Волгограде, Геленджике и Краснодаре воздушные гавани вернулись в обычный режим работы.