Выяснилось, куда пропала 70-летняя экс-жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович

Гоген Солнцев развелся с Екатериной Терешкович четыре года назад. Шоумен влюбился в свою падчерицу и не смог противостоять чувствам.

Когда Гоген и Полина сыграли свадьбу, Екатерина устроила скандал, а после рождения у пары ребенка, сбежала. Уже год Терешкович не появляется в России. О том, где и как живет 70-летняя пенсионерка, рассказал Солнцев.

Екатерина все еще не простила дочь и бывшего мужа, она отказывается с ними разговаривать. Но знакомые делятся с Гогеном информацией о Терешкович. Сейчас она по-прежнему находится за рубежом.

"Знаем, что она путешествует дикарем по разным странам. Крайний раз общая знакомая рассказывала, что видела ее в Таиланде. Якобы, Катя работала гардеробщицей в шоу", — заявил бывший участник "Дома-2".

Солнцев уверяет, что и он, и Полина пришли бы пенсионерке на помощь, если бы ей это было нужно. Но Терешкович оборвал все связи с родственниками и предпочитает скитаться по миру. "У нее миллиард вариантов как связаться с нами, но она не простила нашу свадьбу с Полиной и с тех пор оборвала все связи с нами. Дело ее. Главное, что мы знаем, что она в порядке. Просто, видимо, решила сейчас поискать душевной гармонии в азиатских странах", — поделился шоумен.

Напомним, Гоген Солнцев был женат на Екатерине Терешкович с 2018 по 2021 год. Этот союз шокировал общественность, но шоумен уверял, что искренне влюблен в свою избранницу, передает издание "Страсти".