Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Гвардии рядовой Эдуард Муллаянов в ходе штурма вражеских позиций огнем из автомата уничтожил трех боевиков. Это позволило передовой группе захватить опорник ВСУ. При эвакуации раненых товарищей Эдуард, рискуя собой, обеспечил им надежное прикрытие.

Гвардии сержант Сергей Романович, командир роты глубинной разведки, обнаружив скопление радикалов в городской застройке, предложил боевикам сдаться. Не получив ответа, отдал приказ атаковать. Неонацисты были ликвидированы. Взяв укрепление противника, подразделение Романовича, несмотря на обстрелы, удерживало позицию до подхода основных сил.