Замечены признаки подготовки атаки США на Венесуэлу

Специальный самолет Lockheed WC-130J ВВС США заметили у границы Венесуэлы заметили. Как сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", самолет ведет разведку метеорологической обстановки в латиноамериканской республике.

Авторы канала поясняют, что работа разведчика – это предвестник появления боевой авиации. Кроме того, к границам Венесуэлы уже направился самолет воздушного центра боевого управления Bombardier E-11A ВВС США. А с базы морской пехоты США в Пуэрто-Рико взлетели несколько десантных конвертопланов MV-22 Osprey.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле. Цель - свержение президента Николаса Мадуро. ЦРУ может проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.