Российская армия нанесла очередную серию высокоточных ударов по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. Этой ночью взрывы звучали в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне. Сейчас воздушная тревога объявлена в семи областях. А в зоне спецоперации наши войска продолжают движение вперед.

В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж Су-34 поразил пункт управления беспилотниками неонацистов. Удар по заданным координатам летчики нанесли ночью, сбросив боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила - цель уничтожена.

Бойцы группировки "Центр" рассказали подробности освобождения села Ивановка в Днепропетровской области. Плацдарм для наступления подготовили артиллерия и беспилотная авиация. В ходе штурма наши военные дважды форсировали реку, в населенный пункт заходили скрытно. И противник был застигнут врасплох.

На краснолиманском направлении расчет самоходной пушки "Гиацинт" поразил замаскированный опорник и пункт управления БПЛА киевских боевиков. Получив координаты целей, экипаж прибыл на огневую позицию и несколькими точными выстрелами уничтожил вражеские объекты. После выполнения задачи "Гиацинт" оперативно сменил место дислокации, чтобы не попасть под удар артиллерии и FPV-дронов противника.