Пять человек пострадали в результате взрыва в Красногорске из-за атаки БПЛА

Пять человек, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске. Об этом 24 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Взрослые госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. У ребенка — вывих колена и легкие травмы головы, уточнил глава Московской области.

На месте работают все экстренные службы, добавил губернатор.