Наступившая пятница в Челябинской области будет траурной

Наступившая пятница в Челябинской области станет днем траура. Регион почтит память погибших сотрудников завода "Пластмасс" в городе Копейск.

По последним данным, жертвами трагедии стали 12 человек. Судьба десятерых до сих пор неизвестна. Пять человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Еще несколько пострадавших получили амбулаторную помощь.

Взрыв на заводе произошел в ночь на четверг. Потом начался пожар, который ликвидировали к полудню. Предприятие работает круглосуточно, и в цехах во время инцидента было немало рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности". По решению главы СКР Александра Бастрыкина все материалы переданы в центральный аппарат.