В России отмечают День спецназа

24 октября - День подразделений специального назначения. На передовой встречают свой профессиональный праздник бойцы группировки "Центр".

Войсковой спецназ действует в тесном контакте с другими формированиями - проводит разведку, обеспечивает корректировку огня, занимает ключевые позиции и поддерживает штурмовые группы при продвижении в глубину обороны противника.

Несмотря на атаки вражеских дронов, спецназовцы уничтожают пункты управления и пикапы с оборудованием для БпЛА, бронетехнику и замаскированные позиции неприятеля. Бойцы постоянно совершенствуют свою подготовку на тыловых полигонах. Обучение идет под руководством опытных инструкторов.