Трамп решил надавить на Путина и Зеленского еще сильнее

Американский лидер Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на киевский режим. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам американского дипломата, "Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского".

Это нужно, "чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", пояснил Уитакер в эфире Newsmax.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение ввести новые санкции против России и отменить встречу с Владимиром Путиным, планировавшуюся в Венгрии, тем, что Дональд Трамп "не видит достаточного интереса" к "продвижению мяча к миру" со стороны России.

Ранее российский лидер Владимир Путин уточнил, что встреча с его американским коллегой отложена, поскольку саммиты подобного рода требуют детальной подготовки обеих сторон, чтобы "подойти к разговору легко и после не выйти без результата".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на действия Трампа более резко, заявив, что окончательно стало ясно: "США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией".