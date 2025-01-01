Фиаско ЕС с конфискацией российских активов сильно ударит по Украине

Отсутствие конкретного решения Запада по замороженным российским активам и выделению за их счет кредита Украине ощутимо скажется на Киеве. Такое мнение высказывают в Соединенных Штатах.

Как пишет The New York Times, Брюссель рассчитывал выработать окончательное решение по активам России в ходе саммита Евросоюза, который прошел в четверг, 23 октября. Однако согласовать предложение Еврокомиссии по использованию российских активов на нужды Киева не удалось.

Позиция Бельгии, не поддержавшей экспроприацию активов из опасений ответных мер, помешала добиться консенсуса — это станет ударом для Украины, которая находится в полной зависимости от западных спонсоров, отмечает издание.

При этом подчеркивается, что фиаско не заставит Европу отказаться от дальнейших попыток конфисковать российские активы.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что в дорожной карте повышения безопасности Евросоюза на период до 2030 года содержится понятие "репарационный кредит", который Брюссель хочет направить на военные нужды Украины. Конфисковать активы России для этих целей Еврокомиссия рассчитывает до конца 2025 года.

При этом источники рассказали, что Соединенные Штаты пока не намерены присоединяться к инициативе Брюсселя, считая, что это угрожает стабильности рынка. Другой источник охарактеризовал американскую позицию по российским активам как "неопределенную на данном этапе".