В Красногорске развернули оперштаб после атаки дрона

В подмосковном Красногорске развернули оперативный штаб после попадания дрона в многоэтажный дом.

Территория вокруг дома оцеплена. На месте работают все экстренные службы.

Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи

Атака на жилой дом в подмосковном Красногорске произошла в ночь на 24 октября. БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже на бульваре Космонавтов. Прогремел взрыв, часть стены вырвало взрывной волной. Весь двор усеял обломками дома, стеклами и фрагментами БПЛА

Пострадали пять человек. Более 70 человек были эвакуированы. Взрослые госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. У ребенка — вывих колена и легкие травмы головы.