Бородина набросилась на Ивлееву после ее слов: "Настя, ты там куриным пометом надышалась?"

Недавно буквально друг за другом оказались взломаны аккаунты в запрещенной социальной сети "Инстаграм" таких знаменитостей как Ксения Бородина, Оксана Самойлова и Ольга Бузова. Пока последняя рыдает на публику, утверждая, что никак не может получить доступ к своему профилю, а от ее имени мошенники обманывают миллионы человек, публикуя чудовищную информацию, в Сети распространилась конспирологическая версия, что знаменитости добровольно передают доступ к своим страницам преступникам, чтобы заработать.

Якобы злоумышленники обманывают подписчиков на деньги, а потом делятся прибылью с владельцами аккаунтов. Настя Ивлеева в своем блоге в Телеграм поддержала теорию о том, что ее коллег взламывают не случайно. Ей ответила Ксения Бородина, причем сделала это очень эмоционально.

"Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили, как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить? Остановись! Тебе все сочувствовали, а могли бы тоже теории выдавать, зачем тебе голые вечеринки!" - набросилась на Ивлееву Бородина в своем официальном телеграм-канале.