Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

В новом выпуске американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" стало известно, что у Ким во время обследования обнаружили аневризму головного мозга. В своих проблемах со здоровьем она немедленно обвинила бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. По словам Кардашьян, она сильно переживала во время бракоразводного процесса с ним. Кроме того, утверждает Ким, у нее на фоне душевных страданий обострился псориаз.

Впрочем, пока Ким Кардашьян продолжает жить как ни в чем не бывало. По всей видимости, ситуация не настолько опасна, чтобы срочно оперироваться. Хотя вообще аневризма головного мозга весьма тревожное состояние, она может стать не только причиной инсульта, но и смерти.

Напомним, именно Ким Кардашьян стала инициатором развода с Канье Уэстом. Ее терпение лопнуло спустя семь лет брака. Она призналась, что ей стало тяжело жить с рэпером, у которого диагностировали биполярное расстройство. За годы совместной жизни у пары родилось четверо детей.