Два тела нашли в сгоревшем автомобиле на парковке в Москве

Два человека погибли в результате пожара на парковке в Москве.

Инцидент произошел в районе Теплый Стан около двух ночи. Загорелись четыре автомобиля - УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford. После тушения в салоне "буханки" обнаружили тела двух человек.

Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Не исключено, что это был поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Установление всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа.