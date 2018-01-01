Умер КВНщик из "Сборной Пятигорска" Павел Козмопулос

Павел Козмопулос скончался после продолжительной болезни в больнице города Минеральные Воды, передает SHOT.

В 29 лет артист стал терять слух и зрение. Врачи долго не могли понять причину происходящего, позднее они обнаружили опухоль головного мозга. После нескольких операций у Павла Козмопулоса частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за "Сборную Пятигорска" и снимался в фильмах. Например, он принимал участие в ленте "Самый лучший фильм".

2 ноября ему исполнилось бы 45 лет.

Отметим, что в настоящее время отчаянно борется с раком популярный комедийный актер Роман Попов. Из-за обострившейся болезни у артиста начала отниматься левая сторона тела, он слепнет.

Напомним, злокачественную опухоль головного мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.