Раскрыты другие варианты санкций США против России: Трамп выбрал не самый жесткий

Президент США Дональд Трамп выбрал золотую середину из предложенных ему советниками вариантов санкций в отношении России. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, предложенный Трампу жесткий вариант был направлен непосредственно против российской промышленности и высокопоставленных российских руководителей.

Выбранный американским лидером средний вариант нацелен на российскую энергетическую отрасль.

Наконец, вариант "лайт" подразумевал наиболее мягкие рестрикции ограниченного действия.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что ничего нового в новых антироссийских санкциях США нет. Американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, хотя и могут иметь определенные последствия.

Директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, оценивая американские ограничительные меры против крупных российский нефтяных компаний, пояснил: эти санкции связаны со стратегией США в современном мире и в отношениях с Россией. Соединенные Штаты "применяют доступный для них силовой инструмент" в стремлении "ограничить наши возможности".