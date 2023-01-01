Хазанов открестился от умершего в нищете брата: "Никакой помощи он у меня никогда не просил"

Единокровный брат Геннадия Хазанова Юрий Лукачер скончался еще в 2023 году. Однако лишь сейчас стало известно о трагедии. Говорят, свои последние дни родственник именитого артиста провел в полном одиночестве и нищете.

По слухам, в последние месяцы он совсем отчаялся и не знал, у кого просить помощи. Неравнодушные, живущие в том же доме, вовремя заподозрили неладное и вызвали скорую. Лукачера госпитализировали, но в больнице он скончался, так и не простившись ни с кем из родных.

Поднялась шумиха. Многие интернет-пользователи возмутились из-за равнодушия Геннадия Хазанова, задавались вопросами, почему родные люди оказались по разные стороны баррикад. В итоге артист решил прокомментировать резонансную историю. По словам актера, все, что сейчас муссируется в СМИ, очень раздуто и мало соответствует действительности. Хазанов заявил, что вообще не общался с братом.

"Я этого человека видел раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил. Ну, Царствие Небесное ему", - приводит слова Хазанова Starhit.

Напомним, Юрий Лукачер был братом Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде.

Есть у Геннадия Хазанова еще один единокровный брат Андрей. Но и с ним артист не поддерживает отношения.