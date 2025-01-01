Операторы связи в России получат право блокировать sim-карты

Операторы связи в России смогут с ноября блокировать sim-карты, если будет установлено, что на одного человека оформлено более 20 номеров.

Как сообщает РИА Новости, по новым нормам операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров.

Поскольку закон разрешает одному человеку иметь не более 20 номеров единовременно, лишние sim-карты подлежат блокировке.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин напомнил, что с 1 сентября в России запрещено делиться SIM-картами с третьими лицами, в том числе с друзьями и коллегами. Это нововведение поможет усилить безопасность граждан в цифровой среде. Исключение составляет покупка "симки" для несовершеннолетнего ребенка или для стареньких родителей.

Тем временем в Москве возбудили первое уголовное дело по новой статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что задержанный ходил по офисам операторов связи и от имени различных юридических лиц заключал договоры на оказание услуг связи. Полученные абонентские номера он передавал третьим лицам.