Зять Екатерины Волковой запретил ей видеть дочь и внуков: от отчаяния актриса готова судиться

Екатерину Волкову расстроил собственный зять. Актриса без обиняков рассказала нам, что находится в ужасном положении. Разборки в семье артистки получили синюю галочку, то есть стали публичными. Так что же случилось в жизни Волковой?

"Сложная проблема с детьми, с внуками. Не дают мне пока нянчиться, свои условия ставят", - жалуется Волкова.

Зять увез семью

Старшая дочь актрисы, Валерия, несколько лет назад вышла замуж. Её избранник Георгий обещал невесте красивую и достойную жизнь. В браке родились внуки - Тимофей и Платон. Тёща очень радовалась за молодых и с радостью отпустила дочку в свободное плавание. А получилось, что в неизвестном направлении.

"Он увёз их, говорит: "Это моя семья, всё". Он не хочет, да, оградил детей. Я всё время предлагаю дружить, но они не хотят", - говорит актриса.

А ведь как всё начиналось! Взрослая дочь, красивая молодая бабушка, совместные фото в соцсетях, трогательные поздравления с днём рождения. Всё прекратилось после рождения внука, о котором Волкова с такой гордостью рассказывала в интервью нашей программе.

"Очень скучаю по внуку, с которым у меня очень сильная связь, которого я рожала и перерезала пуповину. Ну, в смысле, вместе с дочерью", - говорит Волкова.

Так что же произошло между зятем и тёщей? Почему муж дочери резко прекратил общение и заблокировал мать жены?

"В этот раз заблокирована на три недели, в следующий будет по нарастающей", - говорит она.

Квартирный вопрос

По одной из версий, точкой невозврата стали социальные сети. Оказывается, зять был категорически против публичной жизни тёщи. По другой же, более приземлённой версии, Георгий расстроился, что Екатерина Юрьевна не стала покупать дочери квартиру, поэтому рассердился и увёз всю семью на другой конец Москвы.

"А я должна это делать? Она замужем. И когда я говорю: "Вы уже взрослые, а привыкли, что я всё делаю", - им не понравилось. А это, может быть, мама должна иногда, знаете, сказать "нет". Может быть. Поэтому разбираемся", - парирует Екатерина Волкова.

В этом году 51-летняя актриса снова стала бабушкой. У Валерии родилась дочка Василиса. Но внучку Екатерина Волкова ни разу не видела. Отправила только 100 000 рублей на подарок.

"Их увезли в неизвестном направлении, и пока не знаю, может, в суд буду подавать на устранение препятствий общению с внуками", - предупреждает актриса.

Актриса не может точно сказать, где сейчас живут её родные. По слухам, семья обитает где-то в районе Домодедово. Но это всё, что известно звёздной бабушке.

"Я в ужасном состоянии, потому что я не вижу ни дочь, ни моего внука любимого, который тоже хочет ко мне. И мы с ним "договолились" уже идти "на лошадки". А детей обманывать нельзя", - говорит она.

Обращение в суд

Екатерина Волкова никогда не искала лёгких путей. Став мамой в 19 лет и бросив мужа-автомеханика в Тольятти, она уехала в Москву и легко поступила в театральный. Красивую, талантливую выпускницу так же легко приняли в Театр Станиславского, где у неё разгорелся роман с режиссёром Бояковым. Потом был продюсер Члиянц, затем писатель Лимонов. Ужиться с творческими личностями Екатерине не удалось. Зато теперь у неё трое взрослых детей, кот, собака Муза и щенки.

"Да, шесть щенков ещё у меня. Вот два щенка забирают фанаты. Слава богу, что они есть у меня. Вроде и третьего. Но я говорю: "Строго сначала буду с родителями разговаривать". Потому что младшая дочь, я сейчас с ней, она, правда, отказывается фотографироваться, она говорит: "Я хочу одного. Я его уже назвала Картошка". Я говорю: "Какая картошка? Ты что?" У нас уже две собаки, кот. И на студию тоже ходит кот чёрный, теперь он заходит, как к себе домой", - рассказывает актриса.

Сейчас актриса всерьёз размышляет о том, чтобы подать в суд на отца своих внуков. Говорит, полгода не видеть родных для драматической актрисы - слишком.

"Обращение в суд для установления порядка общения бабушки и внуков или дедушек и внуков, братьев, сестёр - это самые распространённые исковые требования, и суд, как правило, встаёт на сторону родственников. Потому что семейное общение должно сохраняться. У нас Семейный кодекс говорит как раз о вот этом вот непрерывном общении, и у каждого такое право есть.

Бабушка имеет право, если она негативно не влияет на внука. У Екатерины Волковой есть все шансы получить положительное решение по этому делу", - объясняет юрист Наталья Демина.

Послали друг друга

Старший внук, трёхлетний Тимофей, очень любит бабушку и всё время просится к Кате и Музе. Поэтому актриса всё ещё надеется, что ей удастся мирно договориться с зятем.

Конфликт в семье уже довёл Волкову до психолога. Теперь она прорабатывает свою травму со специалистом. А у нас один вопрос: что же стало последней каплей в формировании эмоциональной нестабильности?

"Конечно, известное русское выражение. На три буквы. Всё. Тёща имеет право сказать. Всё", - говорит Волкова.

Из этических соображений спрашивать о том, что же ответил муж дочери, мы не стали. Не зря в сборниках анекдотов про отношения между тёщей и зятем - самый большой по объёму раздел.

По материалам программы "Хватит слухов"