Дана Борисова прилюдно унизила единственную дочь: "В толпе теперь толкаешься?"

Дана Борисова публично поиздевалась над дочкой, с которой не разговаривает больше месяца. На днях телеведущая появилась на светском мероприятии, а среди корреспондентов оказалась дочь звезды Полина.

Девушка спросила, не хочет ли Борисова помириться с ребёнком? Та в ответ решила пошутить над кровиночкой: "Ты теперь в толпе толкаешься, я смотрю" и отрезала: "на эксклюзив можешь не рассчитывать".

Сразу стало ясно – о примирении мамы и дочери речи не идёт. Последний конфликт в семье разгорелся как раз из-за желания Полины работать на телевидении. Она заявила: изрядно подмоченная репутация матери очень ей мешает.

Дана после этого, по словам Полины, обзвонила федеральные каналы и потребовала не пускать дочь в эфир. Но, как ни крути, пару секунд славы на голубом экране Полине урвать удалось.