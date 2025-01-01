ЦИК пожалуется в Генпрокуратуру на "самоуправство" запорожского губернатора

ЦИК России направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Глава Запорожья решил уволить члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко. Он издал соответствующий указ, но не уведомил об этом ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала поведение Балицкого "актом очередного самоуправства" и добавила, что если у Балицкого к Катюшенко были какие-то претензии, то их нужно решать через федеральные власти.

"Готовя исподтишка данный "указ", господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной, фактически, на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Памфилова добавила, что недавно ей пришлось "буквально силой" заставить Балицкого выплатить долги по зарплате сотрудникам регионального ЦИК.

"Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке "порядков", царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве", - добавила Памфилова.

В августе 2025 года Балицкий рассказал, что после вхождения Запорожской области в состав России возникла необходимость привести в соответствие штатную численность госслужащих в избиркоме. При формировании бюджета была утверждена численность ЦИК – 25 человек. Со слов Балицкого, эта цифра была согласована с федеральными властями.