Бельгия потребовала гарантировать России компенсацию активов в случае изъятия

План конфискации российских активов, замороженных Европой в рамках санкций, должен включать пункт о компенсации России в том случае, если она вернет себе право на указанные средства. Такое мнение высказал в пятницу, 24 октября, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Как отмечает Euractiv, Бельгия по-прежнему боится финансовых и экономических последствий конфискации российских активов — как страна-держатель этих средств она окажется под самым сильным ударом.

Де Вевер назвал самым важным условием плана экспроприации российских активов гарантию со стороны членов Евросоюза незамедлительно выплатить России компенсацию, если она когда-либо вернет себе законное право собственности на активы.

Однако, по информации портала, это требование Бельгии "не вызвало бурного энтузиазма за столом переговоров" на саммите ЕС. В итоге добиться компромисса по конфискации российских активов не удалось.

Ранее в бельгийском депозитарии Euroclear, который хранит замороженные в рамках санкций российские активы, призывали Еврокомиссию соблюдать международное право, рассматривая варианты использования этих средств. Представитель депозитария напомнил официальному Брюсселю про принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что указ президента России об ускоренном порядке приватизации государственного имущества был подписан на фоне враждебных действий Европы. Политик предупредил, что наша страна будет защищать свои интересы и использовать весь возможный юридический инструментарий.