Новые антироссийские санкции, объявленные Европой, не смогут положить конец украинскому конфликту, но способны приблизить более выгодную сделку для России. Такое мнение высказывают британские средства массовой информации.

Как пишет The Guardian, не стоит ожидать, что эти рестрикции заставят Москву и Киев примириться в ближайшее время, если только эти ограничительные меры не будут "сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах". Это может означать более выгодные условия для России, чем те, которые изначально готов был предоставить Запад.

Издание напоминает, что рестрикционная политика западных государств, как и дорогостоящая поддержка киевского режима до сих пор не возымели эффекта и "не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России".

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что ничего нового в очередных антироссийских санкциях нет. Эти рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, хотя и могут иметь определенные последствия.

Более того, подчеркивал Владимир Путин, авторы санкций сами и страдают от них. Потери Европы из-за отказа от российского газа составляют почти полтора триллиона евро. Президент России указал на то, что последствия этих действий включают падение оборотов промышленности в Европе, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.