Новости СВО: ВС России распахнули северные ворота в Красноармейск

Несколько километров от Родинского. В степи разворачивается самоходка. Все цели выверены – разведчики постарались. Большей помощи артиллеристам и не придумать. Тяжелые снаряды взрывают окопы и блиндажи ВСУ. Оборона Родинского рушится на глазах. Особенно после того, как российские войска бросили в бой дополнительно еще шесть батарей. Результат не заставил себя ждать. Гарнизон националистов в городке разрезан. Большая часть – ликвидирована. Остаткам бежать некуда. Вокруг или бойцы группировки "Центр", или их ударные дроны.

После массированной артподготовки наши штурмовики начали выбивать националистов не только из Родинского, но и из Красного Лимана. Этот поселок еще называют северными воротами в Красноармейск. И сегодня российские бойцы распахнули эти самые ворота. Организованной обороны у бандеровцев тут больше нет. Основные позиции брошены. Но пробираться нашим приходится осторожно. Почти все, что попадается на глаза, заминировано.

Серая зона в этом поселке - от 8 до 12 километров. То есть вся территория от северной окраины до южной. И вот в этой степи прячутся, не зная куда бежать, десятки бандеровцев. Наши спецназовцы говорят – все, кто сбился с курса, – это мобилизованные, самые немотивированные солдаты ВСУ.

В Купянске у ВСУ тоже переполох. Часть гарнизона уже в полном окружении. Остальные контролируют не больше 20 процентов городской застройки.

Успех наступления на земле немыслим без операций наших спецподразделений. Это они устраивают засады, зачищают постройки и окопы, берут пленных, уничтожают важных персон из командного состава ВСУ. 24 октября у спецназа профессиональный праздник. Но встречают его сержанты и офицеры уже привычно - либо в бою, либо на полигонах. И лучший способ отметить эту дату - приблизить день полного разгрома украинских неонацистов.

Спецназовцев с праздником поздравил Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил мужество и героизм бойцов, проявленные в ходе спецоперации. Президент подчеркнул: эти подразделения сражаются на самых опасных участках и отстаивают наши исторические земли - Донбасс и Новороссию. И поблагодарил за верную службу Родине.