Инициатива изъятия российских активов натолкнулось на серьезное сопротивление внутри ЕС

Изыскать средства для дальнейшего вооружения Украины и давления на Москву попытаются в Лондоне лидеры стран-участниц так называемой "Коалиции желающих". Саммит пройдет в очно-заочном формате. Однако денег в Европе все меньше, а инициатива изъятия замороженных российских активов натолкнулось на серьезное сопротивление внутри ЕС. Мировая пресса констатирует: встреча по этой теме в Брюсселе провалилась. А позиция Вашингтона остается неясной, даже несмотря на введение новых антироссийских санкций.

Репортаж Кирилла Парменова.