Для посетителей крымского дворца Дюльбер подготовили иммерсивный аудиоспектакль-променад

Мемуары, письма, дневники представителей императорской династии стали основой для аудиоспектакля. Дворец Дюльбер заговорил голосами своих хозяев. Пять сцен, девять локаций и исторические декорации/ Аудиоспектакль и музейное пространство позволяет посетителям погрузиться в одну из самых страшных эпох в истории России - революционную - и вместе с членами императорской семьи пережить личную трагедию дома Романовых.

Весна 1918 года. Вот-вот расстреляют Михаила Романова, а затем его брата, императора Николая II с семьей. В Крыму под арестом в полном неведении находятся их мама – вдовствующая императрица Мария Федоровна, внуки Николая I - великие князья Александр и хозяин Дюльбера Петр Романовы и другие монаршие особы.

"Когда в дело вступает театр, исторические личности перестают быть только историческими личностями, такими памятниками застывшими. Они становятся живыми людьми, к которым ты испытываешь приязнь, неприязнь, задаешься какими-то вопросами, почему они поступили так, а не иначе. И это, мне кажется, очень важно с точки зрения сохранения наследия, чтобы была живая настоящая эмоциональная связь", - говорит Мария Мельникова, драматург и режиссер спектакля "Крепость Дюльбер".

Персонажи спорят про Раскольникова и его влияние на Николая. Вспоминают, как Россия из чувства долга перед Сербией вступила в Первую мировую неподготовленной. Есть и бытовые детали – царской семье в заточении приходилось есть ослятину и гнилой картофель, скрашивали эти тяжелые дни лишь элитные вина.

Голоса и манеру речи актеров подбирали по сохранившимся воспоминаниям современников. Так, название дворца произносят через "э". Нашлась даже редкая аудиозапись 1889 года из Дании, на которой Мария Федоровна разговаривает с супругом Александром III. Качество плохое, но актрисе Ольге Яковлевой удалось разобрать и передать акцент русской императрицы датского происхождения.

"Она очень хорошо говорила по-русски, но с легким акцентом. Он был какой-то очень милый такой, я бы сказала. И потом я еще, конечно, посмотрела в интернете, как вообще произносится датский язык, какие у них бывают акценты, какие у них бывают паузы", - рассказала актриса.

От народной расправы в Крыму Романовых защитили надзиратели - отряд революционных матросов во главе с их командиром Задорожным. Позже он вернул узникам оружие и золото, конфискованное при обыске, личные письма государыни, молитвенник и другие вещи, часть из которых хранится в музее.

"Мы во время спектакля обращаем жестами внимание на тот или иной предмет. Предположим, когда в самом спектакле звучит музыка, мы можем всегда указать на музыкальную шкатулку "Фортуна" начала XX века потому, что точно такая же шкатулка была у императрицы Марии Федоровны", - говорит Лариса Савостьянова, менеджер музея "Дюльбер".

Приход немцев в Крым Романовы восприняли как оккупацию. Несмотря на родство с германским правителем Вильгельмом, помощь от врагов не приняли. До последнего не хотели покидать Родину. Даже поднимаясь на борт британского линкора "Мальборо", они были уверены, что вернутся домой и достроят обсерваторию в Дюльбере.