Миллионы крабов захватили австралийский остров

Живой багряный ковер наблюдают в эти дни на австралийском острове Рождества. В национальном парке началась массовая миграция красных крабов.

Более ста миллионов членистоногих с началом сезона дождей устремились из глубины леса к побережью Индийского океана, заполоняя все на своем пути. По оценкам исследователей, на каждый квадратный метр небольшого острова приходится по одному крабу.

Для безопасности животных закрыто большинство дорог. А возле крупных трасс установлены специальные ограждения и возведены мостики для перехода.

В конце октября у крабов начинается брачный сезон и возле воды они обустраивают гнезда. А через несколько месяцев отправляются обратно в лес.