Диброва высказалась об отношениях с Товстиком: "Он балует свою бывшую жену"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Когда вскрылись эти обстоятельства, разразился скандал.

Сейчас шумиха уже улеглась, Диброва съехала от бывшего мужа и живет в арендованном доме неподалеку. С ней ли разделяет квадратные метры Роман, точно неизвестно. Полина старается не акцентировать лишнее внимание на своей личной жизни.

Однако едва появившись на красной дорожке светского мероприятия, Диброва оказалась завалена вопросами об отношениях с Товстиком. Так, журналисты поинтересовались, чем ее балует Роман. Ответ Полины оказался неожиданным.

"Он балует свою бывшую жену тем, что они пытаются договориться и разделить имущество", - сообщила Диброва Starhit.

После развода Полина не унывает и ни в чем не нуждается. Недавно Диброва вернулась из путешествия по Италии. В теплой стране модель наслаждалась солнцем и ходила под парусом. А до этого Полина восстанавливала нервы со своим женским клубом в Турции.