Дружба и партнерство между Россией и КНДР находятся на пике. Такое заявление сделал в пятницу, 24 октября, лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын.

Как подчеркнул политик, которого цитирует ЦТАК, "в суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории".

Ким Чен Ын напомнил об участии военных из КНДР в освобождении Курской области от украинских националистов и заявил, что "совместные бои еще больше сплотили отношения Москвы и Пхеньяна".

Лидер КНДР пообещал, что "годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что отношения между Москвой и Пхеньяном поднялись на уровень нерушимого сотрудничества. Его коллега из КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что отношения между двумя государствами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал КНДР в числе государств, с "которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства" — это, безусловно, союзник Российской Федерации.