Новый премьер Японии пообещала добиться мирного договора с Россией

Япония по-прежнему нацелена на заключение мирного договора с Россией — этот документ так и не подписан со времен окончания Второй мировой войны. Об этом напомнила новый премьер-министр Страны восходящего солнца Санаэ Такаити.

Как признала политик, российско-японские отношения "находятся в тяжелой ситуации". Однако "курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему". Под этим подразумеваются притязания Японии на Курильские острова, которые официальный Токио называет своими Северными территориями. Россия подчеркивает неоспоримость своего суверенитета над Курилами.

В то же время Санаэ Такаити раскритиковала Россию за специальную военную операцию, назвав ее стремлением изменить статус-кво, сообщает РИА Новости.

Тем временем руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков скептически высказался о вероятности улучшения отношений между Москвой и Токио при Санаэ Такаити и ее кабмине. Как написал сенатор в своем Telegram-канале, "по прогнозам, националистические убеждения нового премьера будут иметь следствием не только противодействие глобалистским проектам, но и продолжение Японией политического курса, направленного против России".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Японии Акирой Муто различные вопросы двусторонней повестки. Российская сторона указала, что деструктивные шаги официального Токио лишь усугубляют деградацию отношений.