Инсталляция на Хэллоуин в детском центре вызвала скандал в Хакасии

В детском центре в Абакане (Хакасия) установили инсталляцию к Хэллоуину, которая шокировала и детей, и взрослых.

На окровавленные игрушки и трупы в мешках обратили внимание дети и посетители центра. Инсталляция стояла прямо на входе в торговый комплекс. Одна из мам написала жалобу Роспотребнадзор, Минкультуры и детскому омбудсмену.

"Эта экспозиция находится в одном из крупнейших развлекательных центров для дошколят в республике. В игровых залах находятся сотни детей", - сообщила местная жительница.

Директор центра объяснила RT, что инсталляцию создавали для закрытого мероприятия для сотрудников. Организация учтет ошибки и впредь не будет их повторять. В настоящий момент инсталляцию убрали.