Пособие по беременности и родам в 2026 году приблизится к миллиону рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составит 955,8 тысячи рублей

Об этом стало известно из материалов к проекту бюджета Социального фонда России. В 2027 году пособие составит 1 100 437,80 рублей, а в 2028 году - 1 188 465,60 рублей.

В проекте бюджета обозначены и предельные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2026 году сумма ежемесячной выплаты составит 83 тысячи рублей, в 2027 году - 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году - 103,2 тысячи рублей.

Размер выплат зависит от официальной зарплаты и трудового стажа, а повышение связано с ростом средней заработной платы в стране, напомнили в Соцфонде.