Собянин: Шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Масштабные работы по благоустройству завершили в этом году на востоке Москвы. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, в округе привели в порядок шесть крупных общественных пространств.

Так, в парке "Янтарная горка" проложили прогулочные тропинки и беговую дорожку, установили удобные скамейки и современные фонари, заменили детскую и спортивную площадки.

Работы провели и возле Ивановских прудов. Водоемы почистили от ила и сделали специальные места для рыбаков. Вдоль берега установили лежаки и качели. Для любителей активного отдыха - тренажеры, веревочные полосы препятствий и столы для пинг-понга.