Российские войска освободили Дроновку в ДНР

Российские военные освободили село Дроновка в ДНР.

Об этом главе Минобороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик. Дроновка расположена на северном фланге Северска, ближе к границе ДНР и ЛНР.

Министр приехал с инспекцией в Южную группировку войск. Белоусов поблагодарил военных за мужество при освобождении села.

Кроме того, бойцы "Южной" разработали мобильную роботизированную платформу для транспортировки беспилотников. Ее продемонстрировали главе Минобороны.

В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники", - рассказал Санчик.