Россиянка Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Россиянка Ангелина Мельникова победила в опорном прыжке и стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

За свое выступление 25-летняя спортсменка получила 14,466 балла, обойдя канадку Лию Монику Фонтейн (14,033 балла) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Мельникова выступала в нейтральном статусе.

Теперь на счету нашей спортсменки три золотые награды мировых первенств, передает РИА Новости. Ранее Мельникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

Чемпионат мира проходит в Джакарте (Индонезия). Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва.