Семьям погибших в Копейске выплатят по 10 млн рублей

Семьи 12 человек, погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области, получат выплаты в размере 10 миллионов рублей. Об этом рассказал в пятницу, 24 октября, глава региона Алексей Текслер.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, решение о таких выплатах приняло предприятие, на котором произошла трагедия. Пострадавшие, в зависимости от тяжести полученных ранений и травм, получат компенсации в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей.

По состоянию на 11 часов мск была подтверждена гибель 12 человек, уточняется местонахождение 11 человек. 29 пострадавших получают медицинскую помощь, в том числе шестеро госпитализированы, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Пятница, 24 октября, объявлена в Челябинской области Днем памяти и скорби. Люди несут цветы к танку, установленному в качестве памятника в Копейске. Выбор места, как уточняет РИА Новости, объясняется тем, что именно коллектив завода, на котором произошла трагедия, подарил городу этот танк.

Ранее сообщалось, что эксперты проверили уровень концентрации загрязняющих веществ и гамма-фон в Копейске Челябинской области после взрыва на местном предприятии. Превышение гигиенических нормативов и радиационного фона не выявлено.