Посольство России анонсировало операцию по спасению российских альпинистов в Непале

Операция по спасению российских альпинистов, которые не могут спуститься с горы Манаслу в Непале, может начаться в ближайшее время. Об этом рассказали в пятницу, 24 октября, в посольстве России в Катманду.

Группа из пяти российских альпинистов застряла на высоте 8163 метров — люди не могут спуститься уже несколько дней. Ситуацию усугубляют сложные погодные условия.

В российской дипмиссии подчеркнули, что ни альпинисты, ни их близкие не запрашивали помощь у дипломатов. Тем не менее, посольство постоянно поддерживает связь с непальскими спасателями — есть основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Как уточняет Telegram-канал 112, пятеро спортсменов во главе с опытным альпинистом Андреем Васильевым 22 октября поднялись на высоту 8156 метров в Гималаях. Когда пришло время спускаться, начался сильный снегопад и поднялся ветер. В таких условиях спуск чрезмерно опасен — россияне решили переждать разгул стихии в палатках.

Супруга Васильева Ирина рассказала, что страха за жизнь мужа и его подопечных нет, ситуация находится под контролем, связь с альпинистами поддерживается.

В то же время SHOT утверждает, что застрявшие альпинисты связались с местными спасателями и запросили помощь. Россияне пожаловались, что у них осталось крайне мало сил для спуска, а условия выживания на вершине горы крайне тяжелы: температура по ночам падает до 28 градусов мороза, ветер усилился до 42 километров в час.

До сих пор на слуху случившееся с россиянкой Натальей Наговициной. Женщина получила перелом ноги при спуске с пика Победы и застряла на склоне. Попытки спасти ее не увенчались успехом и лишь усугубили трагедию: погиб итальянский альпинист, спасатели при жесткой посадке вертолета получили тяжелые травмы. Три недели спустя дрон зафиксировал полное отсутствие признаков жизни в месте, где разбила палатку Наговицина.